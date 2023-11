Jugend-Handball Niederlage für den TSV zum Start in die Meisterrunde

Berger vermisste besonders im Rückraum die Umsetzung der im Vorfeld besprochenen Strategie. Zwar hätten Malte Adam und Krischa Leis „einen ordentlichen Job“ gemacht, doch insgesamt fehlte es ihm in der Breite an Qualität. „Auch waren wir in der Defensive meist einen Schritt zu spät, so dass wir bis zur 42. Minute mit neun Toren ins Hintertreffen gerieten. Erst danach gelang es uns, Bietigheim mit unserer Deckung ins Nachdenken zu bringen.“ In der Schlussphase der Partie starteten die Jungwiesel sogar noch mal eine kleine Aufholjagd und sie lagen beim 33:37 wieder in Schlagdistanz. Doch als seine Schützlinge im nächsten Angriff frei vor dem gegnerischen Gehäuse von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen wurden, war die Chance auf die Wende dahin. Und das grämte Berger sehr: „Schade, dann hätte es bei nur noch drei Toren Abstand nämlich noch einmal spannend werden können.“ Im Endeffekt, so der Coach weiter, gehe der Sieg der SG aber in Ordnung, „da wir den Großteil des Spiels vor allem im Rückraum nicht an unser Leistungsvermögen gekommen sind.“ Die Außen wussten ihn hingegen zu überzeugen.