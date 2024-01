Fußball Jugend des BV Weckhoven startet als Partnerverein von AEK Athen durch

Es ist noch gar nicht so lange her, da lag der Fußball beim traditionsreichen BV Weckhoven komplett darnieder. 1927 als reiner Fußballverein gegründet, kamen 2018 so viele Probleme zusammen, dass keine Mannschaften mehr am Spielbetrieb teilnahmen. Erst in der zweiten Hälfte von 2020 kehrte wieder Leben ein, sowohl bei den Senioren als auch bei der Jugend. Umso so erstaunlicher, dass die Weckhovener etwas mehr als drei Jahre später in Sachen Nachwuchs schon ganz groß denken. Möglich macht das eine Zusammenarbeit mit AEK Athen, seit September ist der BV der erste Partnerverein des griechischen Topklubs in Deutschland.