Fußball : Nils Poll ist ein echtes Sturmjuwel

Guckt sich bei den Senioren eine Menge Dinge ab: Nils Poll. Foto: FuPa

JÜCHEN Der erst 19 Jahre alte A-Jugendliche trifft für den VfL Jüchen/Garzweiler auch in der Fußball-Bezirksliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Am Sonntag sicherte sich der VfL Jüchen/Garzweiler den 13. Saisonsieg in Folge. Ein Garant für den 4:1-Erfolg gegen Düsseldorfer SC 99 war der 19 Jahre alte Stürmer Nils Poll. Er kam nach der Pause beim Spielstand von 0:1 in die Partie. In seinem erst vierten Bezirksligaeinsatz machte er sich gleich einen Namen: Innerhalb von 25 Minuten brachte er seine Mannschaft mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße. „Es war ein toller Moment, beim dem ich einfach total viel Spaß hatte“, erzählte der Matchwinner lachend.

Als Spieler des Jahrganges 2003 ist Nils Poll in diesem Jahr in seiner letzten A-Jugend-Saison. Obwohl er zusammen mit Jan-Niklas Jaspers und Alexander Hahn bereits seit knapp zwei Monaten bei der Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Marcel Winkens mittrainiert, sollte er seine Spielpraxis eigentlich in der A-Junioren-Leistungsklasse sammeln. Auch dort konnte er seinen Torriecher bereits mehrfach unter Beweis stellen: In 13 Einsätzen traf er 15 Mal. Obwohl er bei den Senioren schon vier Einsätze zu verbuchen hat, liegt sein Fokus weiterhin auf der Leistungsklasse: „Wir wollen uns für die Play-offs um die Niederrheinliga qualifizieren und dafür müssen wir nochmal alles geben“, sagt er. Die Niederrheinliga ist die zweithöchste Spielklasse im Verband, darüber kommt nur noch die Bundesliga-West.

Auch wenn Nils Poll seine Ziele mit der A-Jugend nicht vergessen hat, genießt er seine Trainingseinheiten mit der Bezirksliga-Mannschaft. „Ich wurde sehr gut aufgenommen. Trotz der hohen Ansprüche ist es eine spaßige und lustige Truppe, bei der ich viele Erfahrungen sammeln kann“, schwärmt Nils Poll von seiner neuen Trainingsgruppe. Der Jungkicker fand bereits einige Vorbilder, bei denen er immer wieder versucht, sich Aktionen abzuschauen. „Die Qualität und Erfahrung der Mannschaft ist einfach bemerkenswert, viele haben bereits in höheren Ligen gespielt. Besonders sticht Tim Heubach heraus, bei ihm sieht man bei jedem Ballkontakt, dass er in der 2. Bundesliga gespielt hat, sein Spielverständnis ist beeindruckend“, erzählte der 19-Jährige.