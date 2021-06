Freude bei SG Gierath : Jüchenerin schafft Sprung in Basketball-Landesauswahl

SG-Vorsitzender Heinz Kiefer (l.), Hazal Sulaksu und Laszlo Lang . Foto: SG Gierath

Jüchen Das hat es in Jüchen noch nicht gegeben. In Hazal Sulaksu von den Scorpions SG Gierath hat sich erstmals eine Nachwuchsspielerin aus der Stadt einen Platz in einem Auswahlteam von Nordrhein-Westfalen gesichert. So lief ihr erstes Turnier.

Die Scorpions SG Gierath haben großen Grund zur Freude: In Hazal Sulaksu wurde die erste Jüchenerin als eine der zwölf besten Basketballerinnen aus ganz NRW in die Landesauswahl berufen und reiste am vergangenen Wochenende zum Landesverbandsturnier nach Berlin. Nach vielen Jahren der harten Arbeit und zahlreichen Auswahltrainings in ganz Nordrhein-Westfalen konnte sich die 15-Jährige mit der Berufung in die Landesauswahl belohnen.