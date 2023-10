Fußball-Landesliga Jüchener reisen mit Sorgen zum Spiel bei den VSF Amern

Für Winkens ein ganz wichtiges Spiel, denn nach einem für einen Aufsteiger sehr ordentlichen Saisonstart sorgt er sich nach zwischenzeitlichen Rückschlägen inklusive der Derbypleite in Kombination mit der nach wie vor angespannten Personalsituation davor, im Tableau abzurutschen. Da wäre es naturgemäß sehr beruhigend, wenn die mit acht Punkten (Jüchen 20) im Tabellenkeller festhängenden Amerner auf Distanz gehalten werden könnten. „Mit einem Sieg wäre das Polster schon sehr komfortabel. Aber wir dürfen auf keinen Fall verlieren“, sagt Winkens und macht auch gleich einen Vorschlag, wie das gelingen soll: „Wir müssen endlich mal wieder an unsere Leistungsgrenze oder sogar darüber hinaus gehen.“ Dass das nötig wird, davon ist er überzeugt. Denn das von Trainerfuchs Willi Kehrberg betreute Team hat sich im Vergleich zur Vorsaison, in der es überraschte, nicht entscheidend verändert. Hinzu kommt die traditionelle Heimstärke. In der Abwehr scheint sich die Lage der Jüchener etwas zu entspannen, dafür drückt der Schuh im defensiven Mittelfeld, wo Tim Hintzen (Knie), Dragan Kalkan (privat verhindert) und Ben Venhaus (Sperre) fehlen. Da muss sich das Trainerteam bis Sonntag noch etwas einfallen lassen.