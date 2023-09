Fußball-Landesliga Jüchen zwischen Meisterschaft und Pokal

Info

Situation In der Saison 2021/2022 bescherte den Jüchenern das Los schon in der ersten Runde des Niederrheinpokals einen Regionalligisten. Die Kombination aus damals noch geltenden Corona-Regeln und Anforderungen an die Sicherheit im Stadion in Jüchen führte letztlich dazu, dass das Heimrecht an den Wuppertaler SV abgetreten wurde.

Spiel Im Spiel gegen den drei Klassen höher spielenden Konkurrenten hielten die Jüchener am 29. September 2001 sehr gut mit, gingen sogar mit einem 0:0 in die Kabine. Erst kurz nach der Pause erzielte Roman Prokoph das 1:0 für den WSV. Kurz nach einer dicken Ausgleichschance für den VfL war es Kevin Pires Rodrigues, der in der 89. Minute das 2:0 erzielte.