Fußball-Landesliga Jüchen will in Cronenberg 70 Punkte vollmachen

Nach dem Unentschieden zuletzt bei der SG Unterrath war Marcel Winkens in seiner Funktion als Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler mächtig angefressen. Doch vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag beim Cronenberger SC hat sich das schon wieder geändert. „Das war schnell vergessen. Jetzt wollen wir gerne die 70 Punkte vollmachen. Denn das sieht deutlich besser aus als 67“, meint Winkens, der mit seiner Mannschaft als Aufsteiger eine starke Serie gespielt hat. Gelingt tatsächlich ein Dreier im Wuppertaler Stadtteil, würden die Jüchenern die Spielzeit auf jeden Fall auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. Ein Sieg wäre zudem eine bessere Grundlage, um am Montag die Mannschaftsreise nach Mallorca anzutreten. Mit über 20 Mann machen sich die Jüchener auf den Weg auf die Insel im Mittelmeer, um die erfolgreiche Spielzeit samt dem dritten Kreispokalerfolg in Serie zu feiern und sich auch noch von überaus strapaziösen Monaten zu erholen.