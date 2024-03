Fußball-Landesliga Jüchen vor schwerer Prüfung gegen den SC Velbert

Besonders bitter ist die Entwicklung bei drei potenziellen Stammspielern. Ex-Profi Tim Heubach (Adduktoren Anriss) und Pascal Moseler (Riss im ohnehin lädierten Mittelfuß) werden wohl diese Saison nicht mehr Spielen, Jan Schuchardt zog sich jüngst eine schmerzhafte Bauchmuskelzerrung zu, die ihn auf unbestimmte Zeit ausbremsen wird. „Wir müssen jetzt in zehn Wochen noch 14 Spiele durchziehen und irgendwie durchkommen. Es wäre schon toll, wenn wir bis zum Schluss in den Top Fünf bleiben könnten“, sagt VfL-Coach Marcel Winkens. Immerhin: Im Vergleich zur TuRU-Partie kehren Tim Hintzen, Jannik Schulte und Nils Friebe zurück. Zudem steht Standby-Spieler Adama Bance zur Verfügung. Marcel Winkens ist sich sicher, dass er gegen Velbert jeden Mann gebrauchen kann, denn die Gäste spielen bislang eine sehr gute Saison, stehen mit nur fünf Punkten weniger als Jüchen auf dem sechsten Tabellenplatz. Im Hinspiel (0:0) gelangen beiden Mannschaften keine Tore. „Ich hoffe, dass wir so kompakt und zielstrebig auftreten wie zuletzt gegen TuRU“, sagt Winkens. Er sieht die Partie gegen Velbert und das nächste Auswärtsspiel gegen DV Solingen als entscheidend für den weiteren Saisonverlauf an.