Fußball-Landesliga Jüchen vor Heimspiel mit Zuversicht

Apropos Personal: Auch da gäbe es aktuell Potenzial, um sich aufzuregen. Denn neben dem (schon länger angemeldeten) USA-Urlaub von Torjäger Yannick Joosten haben zwei Kurztripps weitere Auswirkungen auf den Spieltagskader. Nils Friebe und der so formstarke Torwart Felix Thienel stehen am Wochenende nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Linksverteidiger David Alves Oliveira wegen seiner fünften Gelben Karte. „Dafür haben sich aber auch einige verletzte Spieler zurückgemeldet und wir haben unter der Wochen auf sehr gutem Niveau trainiert. Das macht mich zuversichtlich“, erklärt Winkens. Gleichwohl hält er große Stücke auf die Solinger, die inklusive Pokal mit fünf Siegen in Serie anreisen. Seit dem 1:5 in Unterrath hat sich der DV augenscheinlich stabilisiert. Winkens: „Das ist eine gewachsene Mannschaft, die mit ihrer Aggressivität und dem schnellen Umschalten sehr unangenehm sein kann.“