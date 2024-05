Fußball-Landesliga Jüchen und Holzheim noch mit Zielen für die Restsaison

SV Wermelskirchen (17.) - VfL Jüchen/Garzweiler (4.). Dass der VfL seit vier Spielen nicht mehr gewonnen hat, gefällt Trainer Marcel Winkens gar nicht. Auf drei Unentschieden folgte in der Mitte der Englischen Woche am Mittwoch eine 1:2-Niederlage gegen den FC Remscheid. „Das war auch eine Folge unserer anhaltenden Personalprobleme. Aber bei den vier noch ausstehenden Spielen gibt es keine Ausreden mehr. Wir wollen den vierten Platz halten und werden uns nicht für den Rest der Saison verstecken“, erklärt Winkens, der bei mitten im Abstiegskampf steckenden Wermelskirchenern noch mal richtig viel Gegenwehr erwartet. Doch bei allem anhaltenden Ehrgeiz ist auch klar, dass Winkens mit Blick auf die nächste Saison schon mal etwas taktisch ausprobieren möchte. Apropos neue Saison: Auch wenn die Jüchener noch keine Namen von Neuverpflichtungen nennen möchten, sind sie in ihren Planungen schon recht weit. Ein Großteil des aktuellen Kaders bleibt, sechs bis acht Neue sollen es laut Winkens aber dennoch werden. Auch weil es ein paar Fragezeichen gibt: So ist zum Beispiel unklar, wie lange es dauert, bis Ex-Profi Tim Heubach seine Leistenprobleme überwunden hat. Zudem streikt bei Benni Schütz, der vorigen Sommer neu kam und seitdem wegen einer Knie-OP noch kein Spiel bestritten, auch das linke Knie.