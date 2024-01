Fußball-Landesliga Jüchen überzeugt als bester Aufsteiger

Wenn es um Fußball geht, ist Marcel Winkens nicht so einfach zufriedenzustellen. Deswegen hadert der Trainer des VFL Jüchen/Garzweiler auch ein wenig, wenn es um die Beurteilung des ersten Saisonabschnitts in der Fußball-Landesliga geht. Er weiß, dass er mit seinem gut besetzten Kader kein gewöhnlicher Aufsteiger ist und dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Deswegen trauert er auch so manchem Punkt nach, den die Jüchener nach der Rückkehr in die sechste Liga zwischen Anfang August und Ende Dezember liegenließen. Doch letztlich weiß auch Winkens, dass es ein beachtlicher Zwischenstand ist, wenn sein Team mit großem Vorsprung auf die Abstiegsplätze als bester Aufsteiger überwintert. „Mit Platz fünf können wir sehr zufrieden sein. Das haben die Jungs insgesamt schon gut gemacht“, sagt der VfL-Coach.