Fußball-Kreispokal Jüchen schaltet Kapellen im Halbfinale aus

„Wir sind natürlich mega happy, dass wir es geschafft haben, zum dritten Mal in Folge ins Finale zu kommen und noch auch die Chance haben, mit dem dritten Titel in Folge etwas Besonderes zu schaffen“, meinte Jüchens Trainer Marcel Winkens. Die besondere Partie mit dem Duell der beiden Landesligisten und Derbycharakter, angesichts des anderen Halbfinales zwischen den Bezirksligisten Rommerskirchen und Gnadental am kommenden Donnerstag schon so etwas wie das vorgezogene Endspiel, lockte 500 Zuschauer auf die Anlage an der Jüchener Stadionstraße. Und die bekamen für ihren Eintritt richtig was geboten. Nicht übermäßig viele Torchancen, dafür aber rassige Zweikämpfe, massig Emotionen und Hochspannung bis zum Schluss.