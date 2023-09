Fußball-Landesliga Jüchen reist zum Verfolgerduell

VfL-Coach Marcel Winkens weiß auch ziemlich gut, woran es liegt, dass die Gastgeber so vielversprechend in die Spielzeit gekommen sind. „Velbert hat eine junge, sehr disziplinierte Mannschaft, die zudem schnell und konterstark ist“, erklärt Winkens. Wobei für ihn jung und diszipliniert kein Widerspruch ist. „Die Jungs haben alle eine gute Grundausbildung genossen und der Trainer leistet gute Arbeit.“ Die bisherigen Zahlen belegen das. Bei seinen fünf Siegen kassierte der SC bislang keinen Gegentreffer, nur bei der Niederlage am zweiten Spieltag in Kapellen musste Torwart Tim Höppner dreimal hinter sich greifen. „Die starke Defensive ist ihr Fundament“, betont Winkens mit Blick auf die Velberter und verbindet damit gleich einen Arbeitsauftrag an seiner Mannschaft. Denn in den bisherigen Partien war er mit den spielerischen Auftritten nicht vollends zufrieden. Da hofft er auf eine Steigerung, was auch helfen könnte, den Abwehrriegel der Gastgeber zu knacken. „Dass wir in diesem Bereich noch Luft nach oben haben, ist aber bei unseren Personalproblemen und den damit verbundenen Umstellungen auch kein Wunder. Wir mussten viel improvisieren“, erklärt der VfL-Coach.