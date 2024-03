Fußball Jüchen peilt gegen Gnadental das Pokal-Triple an

Die Gnadentaler sind zwar individuell stark besetzt und haben in Sebastian Michalsky einen extrem ehrgeizigen Trainer, der die Mannschaft in seiner zweiten Saison zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten geformt hat, doch ausgerechnet im Vorfeld des Pokalfinales hat die DJK einen mächtigen Durchhänger. Vergangenes Wochenende hatte es nach einer langen Serie ungeschlagener Spiele zunächst eine 1:6-Heimniederlage gegen Sparta Bilk gesetzt, am Gründonnerstag folgte dann ein 3:5 beim Tabellenführer FC Kosova Düsseldorf. „Wir wissen, dass es schwer wird, fünf Punkte in neun Spielen aufzuholen. Doch unmöglich ist es nicht. Und vor allem spielt die Lage in der Liga keine Rolle fürs Pokalfinale. Die Niederlage gegen Kosova haben wir bis Montag verarbeitet“, erklärt Sebastian Michalsky.