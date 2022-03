Fußball-Bezirksliga : Jüchen im Kreisduell souverän

Fatlum Ahmeti brachte Jüchen in Führung. Foto: VfL Jüchen

Rhein-Kreis Trotz großer Personalprobleme setzte sich der VfL klar gegen den BV Wevelinghoven durch. Zwei Partien mit heimischer Beteiligung wurden wegen Corona-Fällen auf Ende März verschoben.

Am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga sorgten einige Corona-Fälle in den Mannschaften dafür, dass zwei Spiele mit Neusser Beteiligung abgesagt werden mussten. Die DJK Gnadental musste ihren Rückrundenauftakt aufgrund einer Vielzahl von Corona-Kranken verschieben, der Gegner wäre am Sonntag Tabellennachbar Sparta Bilk gewesen. Auch das Spiel der SG Rommerskirchen-Gilbach gegen den DSC 99 musste verschoben werden. Beide Partien werden am Donnerstag, 31. März, um 19:30 Uhr nachgeholt.

Germania Ratingen II – SV Uedesheim 2:0 (1:0). Der SVÜ musste im Abstiegskampf eine bittere Pille schlucken. Durch die Niederlage beim direkten Konkurrenten aus Ratingen fielen sie hinter die Gastgeber zurück. Das Spiel entwickelte sich schnell zu Gunsten der Germanen, nachdem Mohamed Benktib (6.) den frühen Führungstreffer erzielt hatte. Den Uedesheimern fehlte eine passende Antwort, die Offensivgefahr blieb über 90 Minuten fast gänzlich aus. „Heute ging alles schief, auch Ratingen war heute nicht gut, aber wir waren noch ideenloser“, sagte Co-Trainer Timm Oppermann. Im zweiten Durchgang versuchte seine Mannschaft dann, den Druck zu erhöhen, jedoch ohne Erfolg. Die Entscheidung fiel per Konter durch Melvin Ridder (72.). Nach der erneuten Niederlage steckt der SVÜ nun tief im Abstiegskampf, aktuell hält ihn allein die Tordifferenz über dem Strich. „Wir waren heute heiß, weshalb es trotzdem so schlecht lief, kann ich mir selbst nicht erklären. Aber jetzt ist klar, wir sind endgültig im Abstiegskampf angekommen“, betonte Timm Oppermann.

TSV Bayer Dormagen – TV Kalkum 2:1 (2:0). Nach einem enttäuschenden Rückrundenstart zeigte der TSV, dass er es auch anders kann. Die Mannschaft von Frank Lambertz konnte bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse sorgen: Lukasz Koziatek (23.) kombinierte sich mit einer Vielzahl von Doppelpässen aus dem eigenen Strafraum bis vor das gegnerische Tor, wo der Innenverteidiger eiskalt einnetzte. Philip Suhr (36.) sorgte noch vor der Pause mit einem satten Distanzschuss für die 2:0-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang machten sich die Dormagener das Leben jedoch selbst schwer und ließen die Vorentscheidung in einigen Situationen liegen, so dass der späte Anschlusstreffer durch Emirkan Dikyol (84.) noch mal Spannung aufkommen ließ. Dennoch gewann der TSV unterm Strich verdient. „Unsere Mentalität war heute super und es ließ sich eine riesige Steigerung im Vergleich zu letzter Woche erkennen. Darauf müssen wir aufbauen“, erklärte Bayer-Coach Frank Lambertz.