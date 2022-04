Fußball-Bezirksliga : Jüchener bleiben in der Erfolgsspur

Rhein-Kreis Gegen Hösel wahrten die Bezirksliga-Fußballer des VfL ihre Chancen auf Titel und Aufstieg. Ganz schlecht sieht es im Tabellenkeller für Uedesheim und Novesia aus.

Germania Ratingen II – DJK Gnadental 1:2 (0:2). Gnadental hat 40 Punkte auf dem Konto – weder nach oben noch nach unten ist was möglich. „Drei Punkte geholt, mehr geht nicht“, sagte Trainer Stefan Pennarz zufrieden. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn die Tore nach zwei krassen Fehlern der Gegner etwas glücklich gefallen sind.“ Malte Hauenstein nutzte schon nach vier Minuten einen Abspielfehler der Ratinger in der eigenen Hälfte und lupfte den Ball zum 1:0 ins Tor, nach einer Ecke sorgte Ratingen mit einem Eigentor für das 2:0. „Im zweiten Durchgang hat Ratingen mehr Druck gemacht, aber ohne wirklich gefährlich zu werden“, so Pennarz. Erst in der Nachspielzeit fiel der Anschlusstreffer, was für eine hektische Schlussphase sorgte, aber die DJK behielt die Oberhand.