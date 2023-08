Fußball-Landesliga Jüchen muss in Viersen hart für nächsten Sieg kämpfen

„Das war wirklich ein harter Kampf, wir haben den Sieg auf der letzten Rille ins Ziel gebracht. Ich bin mega zufrieden, das war eine starke Mannschaftsleistung“, konstatierte VfL-Coach Marcel Winkens, der ein Extralob an Torhüter Felix Thienel verteilte, der zuletzt gegen Monheim nicht seinen besten Tag erwischt hatte. „Viersen hat zum Schluss alles nach vorne geworfen und wir hätten uns nicht über den Ausgleich beschweren dürfen. Doch Felix hat uns in dieser Phase wirklich den Hintern gerettet.“ Dass es am Ende noch mal so eng wurde, hing aber auch damit zusammen, dass es die Gäste verpassten, nach der frühen Führung durch Fatlum Ahmeti (16.) nachzulegen. So fand etwas Jan Schuchardt in aussichtsreicher Position nicht den freien Mann im Zentrum, und Stürmer Yannick Joosten setzte den Ball bei einer guten Gelegenheit vom Gegner gestört über den Kasten. Schuchardt war es aber auch, der sich mit einer tollen Aktion in einen Schuss von Viersens Justin Butterweck warf und den Ausgleich vor der Pause verhinderte. Als die Gastgeber nach dem Seitenwechsel dann kontinuierlich den Druck erhöhten, waren sich die Jüchener auch nicht zu schade, in ihrer personell angespannten Lage Beton anzurühren – mit Erfolg. Mit den drei Punkten im Rücken fällt die Fahrt am Dienstag nach Dormagen sicher ein Stück leichter, dort steht bei dem Bezirksligisten die erste Runde im Niederrheinpokal an. Winkens: „Dort bekommen die Jungs eine Chance, die bislang weniger gespielt haben.“