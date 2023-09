Fußball-Landesliga Jüchen muss hart für Sieg arbeiten

Als der dann kurz nach der Pause fiel, war Thienel allerdings weitgehend machtlos. Denn nachdem Dragan Kalkan in Abwesenheit des verletzten Tim Heubach als Innenverteidiger neben Sven Moseler einen dicken Bock geschossen hatte, lief Darwish alleine in den Strafraum und zog ab. Thienel war zwar noch mit der Hand dran, doch der Ball schlug links oben zum 1:1 (52.) ein. Klar, dass die Düsseldorfer mental nun obenauf waren, doch Jüchen verpasste dem Glauben der Gäste an die endgültige Wende mit seiner individuellen Klasse gleich wieder einen Dämpfer. Wieder war es die agile rechte Seite, die den Weg zur Führung bereitete. Dieses Mal brauchte Nils Friebe nach dem Passe von Jan Schuchardt allerdings keinen Vollstrecker, er zog selbst in den Strafraum, spielte die Abwehr schwindelig und als er schon gestoppt schien, erobert er sich den Ball zurück und zirkelte ihn mit links zum 2:1 (54.) in den Winkel. Nur vier Minuten später ging die Post wieder über Rechtsaußen ab und in der Mitte war Stürmer Yannick Joosten der Abnehmer einer Schuchardt-Hereingabe zum 3:1.