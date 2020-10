Fußball-Bezirksliga : Jüchen nimmt einen Rucksack mit in das Heimspiel gegen den DSC 99

Auch zwei Treffer von Fatlum Ahmeti (Mitte) reichten Jüchen nicht. Im Nachholspiel gegen Büderich setzte es eine 2:3-Niederlage. Foto: Jörg Knappe

Noch nicht angekommen Der VfL verlor das Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Büderich 2:3. In das Kreisduell gegen Wevelinghoven geht Gnadental als deutlicher Favorit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So allmählich zeichnen sich die Kräfteverhältnisse auch in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga. In Gestalt der DJK Gnadental geht ein Kreis-Verein bisher unbeirrt seinen Weg, doch dahinter befinden sich gleich mehrere Vereine am Scheideweg.

Plötzlich Favorit Dass die DJK Gnadental einen solchen Saisonstart hinlegt, kam auch für Wevelinghovens Trainer Tim Bernrath „ein Stück weit überraschend“. „Die Gnadentaler sind gerade eine echte Spitzenmannschaft und haben bisher einen super Job gemacht“, sagt Bernrath. Dieser will von all dem jedoch weiterhin nichts hören und glaubt fest daran, dass die neue Situation nichts an der Herangehensweise seiner Mannschaft ändern wird. „Das berührt die Mannschaft gar nicht. Darüber wird im Training nicht geredet und keiner lässt das raushängen“, betont der DJK-Coach. Dennoch ist die Rollenverteilung vor dem Kreis-Duell klar. „Gnadental ist klarer Favorit. Alles, was wir mitnehmen ist ein Erfolg für uns“, weiß Bernrath. Nach drei Niederlagen in Folge steht der Aufsteiger trotzdem ein wenig unter Zugzwang. „Es ist schwierig nach drei Niederlagen entspannt zu bleiben. Wir müssen die Spiele aber als Lehrgeld abhaken und in den kommenden Spielen an allen Fronten an uns arbeiten“, erklärt Bernrath. Stefan Pennarz, der dem Aufsteiger in dieser Saison einiges zutraut, würde die Erfolgswelle gerne weiter reiten. „Wir gehen positiv ins Spiel und wollen die Leistungen der letzten Wochen bestätigen“, meint Pennarz vor dem Kreisduell.

„Pflichtsiege“ Auch wenn sich die SG Rommerskirchen-Gilbach, der VfL Jüchen/Garzweiler und der SV Uedesheim in ganz unterschiedlichen Situationen befinden und der Anspruch jeweils ein anderer ist, dürfte ein Sieg am Wochenende sehr hilfreich – wenn nicht sogar erforderlich – sein. Nach zuletzt drei sieglosen Partien weiß auch der sonst gewohnt zurückhaltende „Roki“-Trainer Kevin Hahn, dass ein Sieg am Sonntag gegen Schlusslicht TV Kalkum extrem wichtig wäre. „Unser Anspruch sind schon drei Punkte. Wir müssen zu Hause ein gutes Spiel machen“, nimmt Hahn seine Mannschaft, in die Topscorer Lennart Friederichs und Abwehrchef Denis Gulin nach ihren abgesessenen Sperren zurückkehren, in die Pflicht. Deutlicher im Anspruch ist dagegen Marcel Winkens, Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler, vor dem Heimspiel gegen DSC 99. „Solche Spiele müssen wir einfach gewinnen, wenn wir oben mitspielen wollen“, fordert Winkens. Siege sind momentan für den Aufstiegsaspiranten in doppelter Hinsicht extrem wichtig. „Da wir momentan nicht wissen, wann die Saison eventuell abgebrochen wird, muss man jetzt abliefern, da es gut sein kann, dass wir nur bis zur Winterpause spielen“, sagt Winkens. Sein Team trägt allerdings den Rucksack mit sich, am Donnerstag das Nachholspiel beim FC Büderich mit 2:3 (1:3) verloren zu haben. Zwar ging Jüchen durch Fatlum Ahmeti früh mit 1:0 in Front (9.), doch dann geriet der VfL völlig aus der Spur und kassierte bis zur Pause drei Tore. Der Anschlusstreffer in der 89. Minute durch Ahmeti kam dann zu spät. Einen Sieg einzufahren wird für den SV Uedesheim alles andere als eine leichte Aufgabe. Im Aufsteigerduell gegen den SV Hösel haben die Neusser, die bisher nur drei Punkte in fünf Spielen ergatterten, einen Erfolg jedoch bitter nötig. „Wir spielen im Aufsteigerduell ganz klar auf Sieg“, verkündet Uedesheims Co-Trainer Timm Oppermann.