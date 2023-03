Fußball-Bezirksliga Jüchen hat noch ein Rechnung offen

VfL Jüchen/Garzweiler (1.) – DJK Gnadental (4.). Der Tabellenführer aus Jüchen hat bereits 13 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, der VfL musste in der Hinrunde nur eine Niederlage hinnehmen. Diese hatte es jedoch in sich. Am dritten Spieltag besiegte die DJK Gnadental den VfL Jüchen/Garzweiler mit 6:2. „Im Hinspiel waren wir nicht diszipliniert genug, nach der Führung haben wir stark nachgelassen, das darf uns nicht mehr passieren“, sagt VfL-Coach Marcel Winkens. Die DJK will jedoch ans Hinspiel anknüpfen. „Wir wollen natürlich noch mal gewinnen, aber Jüchen wird sich durch die deutliche Hinspielniederlage noch mal extra motivieren können. Wir sind der Underdog und erwarten eine offensivgeprägte, schwierige Partie“, erzählt DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Für beide Teams ist das Topspiel am Sonntag (15 Uhr) die erste Partie des Jahres.