Fußball-Landesliga Jüchen meldet sich mit Sieg gegen Mennrath zurück

VfL Jüchen/Garzweiler - Victoria Mennrath 3:1 (0:0). Personalprobleme und zwei Niederlagen in Folge hatten die Stimmung beim Aufsteiger zuletzt deutlich getrübt, doch im Duell mit dem gut bekannten Konkurrenten aus Mönchengladbach gelang ein Schritt in die richtige Richtung. „Das tut richtig gut und war sehr wichtig“, meinte VfL-Coach Marcel Winkens, dem aber auch bewusst war, dass die Gäste durch die Ausfälle von Paul Szymanski und Oliver Krüppel deutlich geschwächt anreisten. „Diese Chance haben wir genutzt“, sagte Winkens, der mit großem Respekt vor den Gästen in die Partie gegangen war. Die Mennrather überraschten ihn mit einem sehr defensiven Ansatz, bei dem sie die Räume sehr eng machten. Jüchen bot defensiv eine eher ungewohnte Dreierkette, wobei Jannik Schulte zurückgezogen wurde und den dritten Innenverteidiger gab. So war es ein Geduldsspiel für die Gastgeber, das nach der Pause erstmals durch Alexander Hahn zum Erfolg führte (49.). Simon Lüttges konnte zwar für die Gäste ausgleichen (60.), doch der für Yannick Joosten eingewechselte Fatlum Ahmeti brachte Jüchen quasi mit seiner ersten Aktion zunächst 2:1 (63.) in Führung, um dann in der 82. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zu sorgen. „Darauf können wir aufbauen. Denn bis zur Winterpause sollten wir noch ein paar Punkte einfahren“, sagte Marcel Winkens.