Fußball-Landesliga Jüchen kehrt mit Unentschieden aus Mennrath zurück

Zudem verweist Winkens darauf, dass seine Mannschaft zwar schon zum dritten Mal in Folge Unentschieden gespielt hat, aber auch schon mittlerweile sechs Punktspiele ungeschlagen ist und als Aufsteiger den vierten Platz einnimmt. „Wir machen das gut, mit diesem Personal geht einfach nicht mehr.“ Auch in Mennrath musste Co-Trainer Daniel Klinger aushelfen. Zwar nicht in der Startelf, wie das in der laufenden Saison auch schon vorkam, aber als Einwechselspieler für David Oliveira. Insgesamt war es eine chancenarme Partie und wenn es doch mal gefährlich wurde, waren die Torhüter auf beiden Seiten zur Stelle. Shunsuke Takahashi beim VfL und David Platen bei den Mennrathern. Unter dem Strich hätten die Gastgeber den Sieg dringender gebraucht, denn sie stecken noch im Abstiegskampf, bei fünf ausstehenden Spieltagen haben sie nur sechs Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.