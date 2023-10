Fußball-Landesliga Jüchen kassiert in Amern die nächste Niederlage

„Dann hatten wir das Spiel in der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut im Griff. Doch dann passiert die nächste Panne“, sagte Marcel Winkens mit Blick auf die Szene, in der Fatlum Ahmeti sich am Mittelkreis vom Schiedsrichter irritieren ließ, den Ball verlor und in der Folge das 1:3 (83.) durch Lamin Fuchs fiel. Das war der endgültige K.o. für die Gäste, die sich kurz vor Schluss auch noch das 1:4 durch Selman Sevinc fingen. Das 2:4 durch Yannick Filipovic war noch Ergebniskosmetik. „Wir schenken zu viel her und kriegen die einfachen Dinge nicht hin. Aber dann muss man sich wehren, doch das machen wir aktuell nicht. Darüber müssen wir dringend sprechen“, meinte Marcel Winkens, der seinen Mannen zwar zugestand, dass aktuell auch viel Pech im Spiel ist, doch er betonte auch: „Glück muss man sich erarbeiten.“