Fußball-Landesliga Jüchen kassiert den Ausgleich in der Nachspielzeit

Die Schlussphase im Heimspiel gegen den SV Wermelskirchen weckte bei den Jüchener Landesliga-Fußballern böse Erinnerungen an das Kreisderby Mitte Oktober im eigenen Stadion gegen die Holzheimer SG. Damals hatte der VfL in einer überaus turbulenten Schlussphase in der letzten Minute Nachspielzeit noch einen Treffer zur 3:4-Niederlage kassiert. Am Freitagabend führten die Jüchener gegen Wermelskirchen 3:2 und mussten in der dritten Minute der Extrazeit den Treffer zum 3:3 (1:1)-Endstand schlucken.