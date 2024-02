Fußball-Landesliga Jüchen kassiert bittere Niederlage gegen MSV Düsseldorf

„Wir waren einfach grottenschlecht. Trotzdem müssen wir das Spiel nicht verlieren“, meinte VfL-Coach Marcel Winkens, der monierte, dass seine Mannschaft nicht in der Lage war, wenigsten ein Unentschieden ins Ziel zu bringen. „Das ist uns jetzt schon zum wiederholten Male passiert. Da müssen wir cleverer sein.“ Erstaunlich war, dass die so stark unter Druck stehenden Gäste vom Start weg mit viel Aggressivität und gutem Pressing mehr vom Spiel hatten. „Wir waren viel zu langsam und behäbig“, meinte Marcel Winkens, der dennoch beobachten konnte, dass seine Mannschaft wie aus dem Nichts in Führung ging. Auf Torjäger Fatlum Ahmeti war in der 17. Minute mal wieder Verlass. Davon ließen sich die Düsseldorfer aber nicht schocken. Eine Viertelstunde später nutzten sie eine Unaufmerksamkeit der Jüchener nach einer Ecke zum Ausgleich durch Yuuki Hasegawa.