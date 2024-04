Fußball-Landesliga Jüchen kann Holzheim weiter distanzieren

Eine beachtliche sportliche Entwicklung unter Trainer Marcel Winkens, die sich auch in der Meisterschaft widerspiegelt. Nach dem souveränen Aufstieg erfüllt der VfL auch eine Spielklasse höher die Einschätzungen vieler Konkurrenten, mit seinem Kader ganz oben mitspielen zu können. Acht Spieltage vor Schluss ist er in Schlagdistanz zum SC Kapellen auf Platz zwei, hat also noch Aufstiegschancen. Der Holzheimer SG, die sich in den vergangenen Jahren unter Trainer Hamid Derakhshan auch stetig nach oben entwickeln konnte, wurde deutlich der Rang abgelaufen, bei aktuell zwölf Punkten Rückstand braucht die HSG schon ein Fernglas, um den Kreiskonkurrenten noch zu sehen. Gut möglich, dass da am Sonntag auch etwas geradegerückt werden soll.