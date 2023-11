Fußball-Landesliga Jüchen kann die 30-Punkte-Marke durchbrechen

Nachdem der Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler nach einem Traumstart in die Fußball-Landesliga zwischenzeitlich etwas aus dem Tritt geraten war, hatte sein Trainer Marcel Winkens kurzerhand das Ziel ausgegeben, in den restlichen Spielen des Jahres, die 30-Punkte-Marke zu durchbrechen. Mit dem Derbysieg in Kapellen ist ein großer Schritt in diese Richtung gelungen, am Samstag daheim gegen die SG Unterrath könnte das Ziel schon erreicht werden.