Fußball-Landesliga Jüchen ist nach Pokal-Sause auch in der Liga erfolgreich

So endete ein Angriffszug für Fumihiro Tabuse recht unsanft in der Werbebande. „Sein halber Zahn ist weg“, stellte Winkens ziemlich angefressen fest. Viele Torchancen habe er bis zur Halbzeitpause auf beiden Seiten nicht gesehen, räumte er ein. Aber der Führungstreffer des ganz am Schluss von Jannik Schulte eingesetzten Fatlum Ahmeti (22. Saisontor) in der 41. Minute wusste ihn sehr wohl zu begeistern. „Das war ein Superspielzug von hinten raus.“