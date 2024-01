Fußball-Landeslga Jüchen gewinnt klar in Gnadental

FC Hürth - SC Kapellen 0:1 (0:0). Im ersten Test gegen den A-Ligisten 1. FC Grevenbroich-Süd hatte der Tabellenzweite der Landesliga noch eine klare Führung verspielt, dieses Mal bewiesen die Kapellener guten Nerven und entschieden das Match beim Mittelrheinligisten aus der Nähe von Köln in der Nachspielzeit für sich. Nach einer torlosen ersten Hälfte wechselte SCK-Coach Fabian Nellen nach der Pause gleich fünfmal. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann der Japaner Kazuki Hayashi, der den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Im nächsten Test bekommen es die Kapellener mit einem großen Namen zu tun, am Samstag geht es zum inzwischen wieder in die Oberliga abgestürzten KFC Uerdingen.