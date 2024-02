Fußball-Landesliga Jüchen gelingt in Monheim dicke Überraschung

So schnell kann es gehen im Fußball: Hatte Landesliga-Aufsteiger VfL Jüchen/Garzweiler am Wochenende zuvor angesichts einer 1:2-Heimniederlage gegen den Abstiegskandidaten MSV Düsseldorf noch mächtig Frust geschoben, so herrschte am Sonntagabend schon wieder eitel Sonnenschein. Der Grund: Die personell stark angeschlagenen Jüchener setzten sich total überraschend mit 2:0 (0:0) beim Tabellenführer 1. FC Monheim durch.