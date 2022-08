Fußball : Jüchen/Garzweiler verpasst im Pokal eine Überraschung

Jüchen In der ersten Runde des Niederrheinpokals unterliegt der Tabellenführer der Bezirksliga dem Oberligisten TSV Meerbusch nach mutigem Auftritt mit 2:4.

(nokn) Es war die Belohnung für den Endspielsieg über Kapellen im Fußball-Kreispokal der vergangenen Saison. Am Dienstag empfing der VfL Jüchen/Garzweiler im Niederrheinpokal den Oberligisten TSV Meerbusch. Die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens, der zwei Jahre beim TSV Meerbusch Jugendtrainer war, unterlag trotz eines mutigen Auftretens mit 2:4 (Halbzeit 2:3). „Das Team hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Es hat einiges gepasst“, lobte der Coach. Den besseren Start erwischte jedoch der Favorit aus der Oberliga. Micah Cain (15.) brachte den TSV in Führung. Arton Tolaj (27.) und Harumi Gato (32.) nutzten dann die kurze Schwächephase des Bezirksliga-Tabellenführers und erhöhten auf 3:0. „Bei den beiden Gegentoren sahen wir hinten nicht optimal aus und haben zu leichte Fehler gemacht“, erkannte Marcel Winkens. Seine Jungs bewies indes, dass sie wissen, wie sie in ein Spiel zurückkommen können: Nur eine Minute nach dem 0:3 verkürzte Fatlum Ahmeti auf 1:3. Auch das 2:3 durch Tim Heubach (39.) fiel noch vor dem Halbzeitpfiff.