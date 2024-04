Finale im Kreispokal Jüchen/Garzweiler schreibt mit Triple-Sieg Pokalgeschichte

Winkens bereitet es darum keine Mühe, die beiden für den Sieg seiner Mannschaft entscheidenden Schlüsselszenen zu isolieren: In der 23. Minute verpasste der ungemein fleißige Oliver Wargalla in guter Schussposition das 2:2. Darauf traf Ahmeti noch im ersten Abschnitt zum 3:1 für Jüchen. Und nach der Salve von Maik Ferber zum 2:3 (56.) hatte Wargalla, der in der Liga in 23 Spielen bereits 29 Mal geknipst hat, wiederum den Ausgleich auf dem Fuß, fand aber in VfL-Keeper Shunsuke Takahashi seinen Meister. Vier Minuten später nutzte abermals Ahmeti einen umstrittenen Foulelfmeter zum 4:2 für Jüchen.