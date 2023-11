Fußball-Landesliga Jüchen erreicht durch Heimsieg gegen Unterrath Zwischenziel

„Ich bin echt stolz auf meine Mannschaft, wie sie die neuerlichen Umstellungen aufgrund von Ausfällen und den Schock der schweren Verletzung von Yannick Filipovic weggesteckt hat“, sagte Winkens. Abwehrspieler Yannick Filipovic hatte sich am Donnerstag im Training einen Achillessehnenriss zugezogen, was mächtig auf die Stimmung drückte. Am Dienstag wird er schon operiert, doch dass er diese Saison noch mal auflaufen kann, ist eher unwahrscheinlich. Zwei Tage später schafften es die Jüchener aber, sich sehr gut zu fokussieren, was auch nötig war. „Unterrath hat wirklich eine gute Mannschaft, das war ein sehr intensives Spiel“, meinte Winkens, der seine Mannschaft aufgrund der Mehrzahl von gewonnenen Zweikämpfen und Torchancen aber eine verdiente Führung nach den ersten 45 Minuten attestierte. Stürmer Fatlum Ahmeti sorgte in der 18. Minute nach schöner Vorarbeit von Alexander Hahn für das 1:0, nach einer halben Stunde setzte er sich nach einem Befreiungsschlag gegen zwei SG-Abwehrspieler durch und traf auch noch zum 2:0. Dazwischen hätten auch die Gäste treffen können, doch VfL-Keeper Felix Thienel parierte exzellent.