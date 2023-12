Fußball-Landesliga Jüchen bringt drei Punkte aus Mettmann mit

„Wir sind sehr froh, dass wir gewonnen haben. Wenn wir nun auch noch nächsten Freitag zu Hause gegen den SC-West gewinnen, war das ein super Jahr für uns“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens, der seiner Mannschaft eine überlegene in Hälfte eins attestierte, in der David Alves Oliveira den Treffer zum 1:0 (38.) erzielte, der sich letztlich als entscheidend herausstellen sollte. In der zweiten Hälfte verloren die Gäste etwas den Zugriff, während der ASV den Druck erhöhte. Doch richtig zwingend wurden die Gastgeber nicht, als sie in der Schlussphase die Brechstange auspackten, wurde es hektisch. „Bei einigen Umschaltmomenten hätten wir das Spiel vorzeitig entscheiden können“, sagte Winkens, der dann noch mitansehen musste, wie sich sein Innenverteidiger Tim Heubach in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte abholte und damit nächsten Freitag nicht zur Verfügung steht. Das war zuvor auch schon Tim Hintzen passiert. Das Nachholspiel gegen Cronenberg wird nun übrigens doch nicht mehr in diesem Jahr stattfinden, sondern endgültig auf den 4. Februar verlegt.