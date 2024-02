Fußball-Landesliga Jüchen ist im Nachholspiel in Cronenberg gefordert

„So wie die Vorbereitung bislang gelaufen ist, ist der Termin natürlich alles andere als optimal. Aber den Cronenbergern ging es sicher nicht anders“, sagt Winkens mit Blick auf den Wintereinbruch im Januar, der ein vernünftiges Training auf dem Platz verhinderte. In der ersten Trainingswoche hatten zudem etliche Spieler gefehlt, so dass die Jüchener nicht auf dem Niveau sind, auf dem der Trainer sie zum aktuellen Zeitpunkt gerne sehen würde. „An den Dingen, die nach der Analyse der Hinrunde aufgefallen sind, konnten wir gar nicht arbeiten. Deswegen muss es jetzt hauptsächlich über die Einstellung und die Zweikämpfe gehen“, erklärt Winkens. Attribute, auf die es seiner Meinung nach in Cronenberg ganz besonders ankommen wird. Denn der Oberliga-Absteiger blieb im bisherigen Saisonverlauf deutlich unter den Erwartungen und steht nur knapp vor der Abstiegszone. Die Unzufriedenheit führte dazu, dass kurz vor dem Jahreswechsel Trainer Kai Schwertfeger gehen musste und dafür Luciano Velardi als Nachfolger kam. „Das macht es für uns natürlich schwerer einzuschätzen, was auf uns zukommt“, sagt Winkens.