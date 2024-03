Fußball-Landesliga Jüchen beendet harte Woche mit Unentschieden

„Mit dem Unentschieden müssen und können wir leben. Es ist nur schade, dass sich die Jungs zum Abschluss dieser harten Woche nicht noch mit weiteren drei Punkten belohnt haben“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens, der mitansehen musste, wie die Gäste von Beginn aufs Tempo drückten, um die Jüchener nach der Pokalpartie von Donnerstag schnell an ihre Grenzen zu bringen. Das gelang auch sehr gut, Viersen präsentierte sich deutlich frischer und hätte eigentlich schon in der 16. Minute in Führung gehen müssen. Doch Timur Enes setzte einen Elfmeter an die Unterkante der Latte und auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte konnte der 1. FC keinen Profit aus seiner Überlegenheit schlagen. Das hätte sich nach der Pause rächen können, denn da fanden die Gastgeber nach Änderungen im System und in der Aufgabenverteilung einzelner Akteure besser ins Spiel. Die Folge waren ein besserer Zugriff aufs Spiel und die eine oder andere gute Tormöglichkeit.