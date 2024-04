Judo Talent aus Zons auch international weit vorne dabei

Mit mehreren Siegen schaffte Wolsfeld zunächst den Sprung in das Poolfinale. Unter den Gegnerinnen waren die Niederländerin Yael Schipper, die Dritte des European-Cups in Berlin im vorigen Jahr, Magdalena Schenk (Polen), die Tschechin Viktorie Drahosova (Zweitplatzierte der Danish Open) und die Rumänische Meisterin Isabel Bob. Erst im Halbfinale wurde die Zonserin durch die spätere Goldmedaillien-Gewinnerin Ilariia Tsurkan aus der Ukraine gestoppt. Im Kampf um die Bronzemedaille stand ihr in Liudmyla Vozniuk eine weitere Ukrainerin gegenüber. Wolsfeld hatte sich vorgenommen, den Kampf von Anfang an zu beherrschen. Letztlich konnte sie sich mit einer Waza-Ari-Wertung, die zweithöchste Wertung im Judo, durchsetzen. „Eine starke Vorstellung“, so Jens Kaiser, ihr Trainer vom JC 71 Düsseldorf.