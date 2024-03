Judo Zonserin holt sich in Leipzig einen DM-Titel

Der Titel gibt Rückenwind für den Aufritt beim ersten European-Cup, der im kroatischen Porec über die Bühne geht. Auch Jens Kaiser, Trainer von Sara-Tamar Wolsfeld, war rundum zufrieden mit dem Auftritt seines Schützlings: „Was wir trainiert haben, hat sie sehr gut umgesetzt. Jetzt kommt es bei den kommenden European-Cups darauf an, diese tolle Form weiter zu steigern, um sich international zu behaupten.“ Bei den nationalen Titelkämpfen in Leipzig war in Mia Kellerhaus (bis 78 Kilogramm) von JC Nievenheim eine weitere Starterin aus dem Rhein-Kreis dabei. Sie verlor im Viertelfinale gegen die spätere Bronzemedaillengewinnerin Jasmin Falk von BW Jarmen und in der Trostrunde gegen Julia King aus Osnabrück, so dass es unter dem Strich zum neunten Platz reichte.