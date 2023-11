Judo Kämpferin aus Nievenheim holt Bronze bei Hochschul-DM

Bei den Deutsche Hochschulmeisterschaft in Konstanz am Bodensee konnte Leonie Beyersdorf ihre aktuell gute Form bestätigen. Nachdem die Judokämpferin vom JC Nievenheim sich Ende Oktober in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm bei den Deutsche Pokalmeisterschaften in Maintal den Sieg gesichert hatte, legte sie nun als Dritte eine weitere Treppchenplatzierung nach.