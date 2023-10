Judo Kämpferin aus Nievenheim feiert in Maintal großen Erfolg

Nievenheim · Die Deutschen Pokalmeisterschaften genießen in Deutschland einen großen Stellenwert, so dass der Sieg von Leonie Beyersdorf in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm umso höher zu bewerten ist.

25.10.2023, 16:18 Uhr

Leonie Beyersdorf (Mitte) holte sich in Maintal eine Goldmedaille. Foto: JCN

Von David Beineke