Judo : Wolsfeld trotzt in Frankreich größter Konkurrenz 

Zons Judoka Sara-Tamar Wolsfeld hat sich beim internationalen Turnier in Thionville/Frankreich auf den dritten Platz in der Klasse bis 57 Kilogramm gekämpft.

(sit) Bronze gab‘s für Sara-Tamar Wolsfeld beim internationalen Turnier im französischen Thionville in der Klasse bis 57 Kilogramm. Im kleinen Finale der Altersklasse U18 gegen die zwei Jahre ältere Schweizerin Svenja Halbheer ging die für den JC 71 Düsseldorf kämpfende Judoka aus Zons von Anfang an in die Offensive und konnte schnell die erste Wertung erzielen. Dann die Höchstwertung: Ippon. „Natürlich bin ich nach Frankreich gefahren, um Gold zu gewinnen“, sagte die 14-Jährige, „aber, dass es in diesem hochklassigen Turnier mit Kämpfern aus acht Nationen und 1300 Teilnehmern Platz drei geworden ist, macht mich glücklich.” Ihr Trainer Jens Kaiser war ebenfalls zufrieden mit dem Mitglied des Landeskaders: „Sie hat viele Kämpfe bestimmt und taktisch klug agiert. Nach der Silbermedaille im schweizerischen Morges ist Sara-Tamar bereits in ihrem ersten Jahr in der neuen Altersklasse angekommen.“ Ihr Bruder Benedict Wolsfeld (U18) belegte unter 57 Athleten in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm den guten siebten Platz.