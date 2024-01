Judo Zonserin holt Gold bei Dutch Open in den Niederlanden

Über Weihnachten und Silvester trainierte die 16-Jährige in Tokio und verfolgte einen intensiven Trainingsplan. Auch ihr älterer Bruder Benedict Wolsfeld, der zuletzt bei der Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft die Goldmedaille gewann, war in Japan im Einsatz. „Die letzten Wochen waren für mich anstrengend, aber haben auch Spaß gemacht“, resümierte Sara-Tamar Wolsfeld. Sie freute sich, dass sie ihre Trainingsleistungen in Eindhoven bestätigen konnte. Zudem gratulierte sie Heinz Schmitz (AC Ückerath), der mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. Sie ist „froh darüber, solche Unterstützung zu erfahren.“ In dieser Woche ist für Sara-Tamar Wolsfeld nur leichtes Training angesagt. Danach geht es für sie und ihren Coach, der kürzlich als Trainer des Jahres in Düsseldorf ausgezeichnet wurde, zum Trainingscamp nach Belgien und Österreich, um sich dort auf die anstehenden Meisterschaften vorzubereiten.