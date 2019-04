Judo : Nora Bannenberg siegt bei Comeback nach Verletzung

Rhein-Kreis Jetzt hofft die Weckhovenerin sogar wieder auf die Teilnahme an den Europameisterschaten.

Nach der Verletzung bei den Europameisterschaften, zu denen die Nachwuchssportlerin als Medaillenhoffnung angereist war, musste sich Bannenberg einer Operation unterziehen. Es folgten Rehabilitation und Aufbautraining, ehe die Weckhovenerin an die Rückkehr auf die Matte denken konnte. Beim Ranglistenturnier des Deutschen Judo-Bundes in Bottrop stieg sie wieder ins Wettkampfgeschehen ein. Die Kämpferin aus Neuss, ausgebildet bei der TuS Reuschenberg, konnte sich in Bottrop für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften qualifizieren und nutzte diese Chance. Die Schulter hielt, Bannenberg siegte gegen vier Konkurrentinnen. Nach dem Erfolg steht die Judo-Hoffnung vor einer Reihe von internationalen Europacup-Einsätzen, bei denen sie an den Comeback-Sieg anknüpfen möchte. Falls dies gelingt, rückt die Teilnahme an den Europameisterschaften wieder in Reichweite, bei denen die Neusserin noch eine Rechnung offen hat. Sollte die Form anhalten, kann die Judoka sogar auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft im Herbst diesen Jahres spekulieren.