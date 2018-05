Lokalsport: Judo: Nora Bannenberg holt Bronze bei U21-Europacup

Weckhoven Judoka Nora Bannenberg hat ihrer Medaillensammlung ein weiteres Exemplar hinzugefügt. Die Weckhovenerin gewann beim U21-Europacup im litauischen Kaunas Bronze. Für Bannenberg war es bereits das neunte Edelmetall auf europäischer Ebene.

Dank ihrer guten Leistungen in der jüngeren Vergangenheit war die 19-Jährige für den Wettkampf in Litauen an Nummer zwei gesetzt. Die Hoffnungen auf eine gute Platzierung waren entsprechend hoch und mit einem schnellen Sieg im ersten Kampf gegen Elvira Kujansuu aus Finnland verlief der Start für Bannenberg auch optimal. Das änderte sich dann aber im zweiten Duell. Gegen Pleuni Cornelisse aus den Niederlanden wurde im Golden Score nach neun Minuten die dritte Strafe wegen Passivität gegen sie verhängt, so dass sie recht unerwartet unterlag und den Umweg über die Trostrunde nehmen musste.