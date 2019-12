Judo : Leonie Beyersdorf gelingt der dritte Sieg bei „Bremen Open“

Dormagen Im Finale lässt sie der Niederländerin Demi van Beukering keine Chance.

(hynr) Leonie Beyersdorf, Judoka des JC Nievenheim, gewann bei den Bremen Open bereits zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille. Vereinskameradin Marie-Cecile Wachendorf erkämpfte sich ebenfalls Edelmetall in der Hansestadt.

Den Anfang machte aber Elias Dräger in der Altersklasse U15. In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm musste der jüngste Starter der Nievenheimer Lehrgeld zahlen. Trotz guter Kämpfe schied er nach zwei Niederlagen aus. Wachendorf, die erstmals in der Frauenklasse antrat, musste bei ihrer Premiere eine Niederlage im Viertelfinale einstecken. Doch dank zweier Siege in der Trostrunde sicherte sich die Dormagenerin den Startplatz im Bronzekampf und blieb dort siegreich. Zeitgleich marschierte Leonie Beyersdorf durch die Frauenkonkurrenz in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Nach zwei schnellen Siegen im Viertel- und Halbfinale wartete im Finale die Niederländerin Demi van Beukering. Nach nur anderthalb Minuten konnte Beyersdorf mit einem „Tani Otoshi“ im dritten Jahr in Folge den Turniersieg erzielen. Eine weitere Medaille im gut gefüllten Trophäenschrank.