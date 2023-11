Leichtathletik 50. Erftlauf der DJK Novesia trotzt Wind und Regen

Trotz des scheußlichen Herbstwetters am Samstag mit viel Wind und Regen brachten es bei der 50. Auflage des Neusser Erftlaufs 850 Aktive ins Ziel auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage. Voranmeldungen hatten der ausrichtenden DJK Novesia 1042 vorgelegen, nur 14 weniger als im Rekordjahr 2021 nach der Coronakrise. Über 15 Kilometer gewann der favorisierte Hagen Bierlich (FC Straberg) in 50:55 Minuten, bei den Frauen lag Lisa Memouna Kerp (Team flott) in 57:05 Minuten vorne. Über 5000 Meter triumphierten Cayetano Redondo (Triathlon Team Düsseldorf) in 15:23 und Sonja Vernikov (LAZ Rhein-Sieg) in 17:35 Minuten. Ausführliche Berichterstattung folgt.