Leichtathletik Jubiläums-T-Shirt zur 50. Auflage des Erftlaufs in Neuss

Es ist jetzt 50 Jahre her, dass Erich Haußner, langjähriges und sehr engagiertes Mitglied der DJK Novesia Neuss, die Idee hatte, eine Laufveranstaltung entlang der Erft im November zu organisieren. Es muss der pure Spaß am Laufen und die Lust am Wettkampf gewesen sein, so spät im Jahr noch einem Wettkampf ins Leben zu rufen.