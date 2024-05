Deutsche Meisterschaften der Veteranen KSK richtet zum 100. die 25. German Masters im Ringen aus

Bei den 2008 in der Hammfeldhalle ausgetragenen Masters hatten die Neusser neben Erich Marjalke noch zwei weitere Ringer ins Rennen geschickt: Theofanis Kyriakos gewann in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm zwei seiner drei Kämpfe und belegte damit den dritten Rang, Heinrich Düxmann (76 kg) schloss das Turnier auf Platz sieben ab. Dem an dieser Stelle bereits erwähnten Gerhard Siebold (AC Ückerath) stellte sich vor 16 Jahren in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm nur ein Gegner: Dieter Zinke vom RSV Merseburg in Sachsen-Anhalt hatte beim 2:9 keine Chance, so dass Siebold ohne allzu großen Aufwand Gold in Empfang nehmen durfte. Erich Marjalke schlug damals übrigens in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm Mario Lauer (KSV Hofstetten) mit 3:1 und Sedat Dagdemir (TRV Berlin) nach schon deutlicher 5:0-Führung auf Schulter.