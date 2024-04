100 Jahre SV Glehn Fußballprominenz gibt sich zum Jubiläum die Ehre

Im Jahr seines 100. Geburtstags sorgt der SV Glehn einige Highlights. Bis die Kölner Mundart-Band Brings ein Konzert im Sportpark an der Johannes-Büchner-Straße gibt, ist zwar noch etwas Geduld gefragt (28. Juni), dafür wird dort nächste Woche schon ein Festzelt aufgebaut, um mit einem langen Wochenende in das Jubiläumsprogramm zu starten. Nach dem Festakt für geladene Gäste am Freitag und einer Party für alle tags darauf gibt sich am Sonntag (28. April) geballte Fußballprominenz die Ehre.