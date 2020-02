Tennis : Jou Gnjidic erstklassig

Neuss Talent des TC BW Neuss gewinnt Turnier in Florida.

(sit) Er hat es schon wieder getan: Jou Gnjidic, Tennis-Talent des TC BW Neuss, gewann beim internationalen Turnier „Pro World Challenger“ in Boca Raton (Florida) in der Altersklasse U12. Im Halbfinale gelang dem Zehnjährigen, der das komplette Winterhalbjahr in einem Trainingscamp in Florida verbringt, ein 6:4- und 7:6-Sieg über den US-Amerikaner Enzo Carvalho. Im Finale schlug er den an Nummer eins gesetzten Jerrid Gaines mit 6:4 und 7:6. Er bezwang im Turnier durchweg zwei Jahre ältere Spieler.